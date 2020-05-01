"Он способен убедить такого игрока": экс-тренер Карпат назвал главный козырь Интера для подписания Месси

Бывший главный тренер Карпат Жозе Мораиш считает, что миланский Интер имеет все предпосылки, чтобы стать следующим клубом Лионеля Месси.

Жозе Мораиш известен в Украине непродолжительной работой с Карпатами. Португальский специалист возглавлял львовян с августа по ноябрь 2018 года. За 14 матчей во главе "львов" одержал 5 побед, среди которых триумф над Динамо (2:0). После этого отправился в Южную Корею тренировать тамошний Чонбук, уже успев завоевать чемпионский титул.

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Однако в Европе Мораиш известен, прежде всего, своей работой в тренерском штабе Жозе Моуринью. Они сотрудничали в Порту, Реале, Челси и миланском Интере, где завоевали Лигу чемпионов сезона-2009/10. Словом, экс-тренер Карпат не понаслышке знаком с состоянием дел в Интере, который в последнее время все чаще связывают с Лионелем Месси. Якобы именно миланский гранд станет следующей командой капитана Барселоны.

"Я думаю, что это возможно. И знаете, в чем причина? Потому что в Интере есть Дзанетти. Хавьер Дзанетти – очень привлекательный фактор для аргентинских игроков. Я считаю, что он способен убедить такого игрока, как Месси, если Лео думает о новом вызове.

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Думаю для аргентинских футболистов это что-то вроде чувства: "Я еду домой, я еду в Интер". Кажется, будто это открытый и особенный путь для них. Из-за присутствия в клубе Дзанетти. Все аргентинцы, которые переходили в Интер – чрезвычайные игроки, которые добивались успеха в этом клубе. Месси может стать одним и них", – сказал Мораиш.

Добавим, что оба клуба и сам Месси пока отрицают любые переговоры, но Хавьер Дзанетти несколько недель назад в эфире телеканала Tudn рассказал, что был бы очень рад, если бы этот трансфер стал реальностью.

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