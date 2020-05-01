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"Он способен убедить такого игрока": экс-тренер Карпат назвал главный козырь Интера для подписания Месси

20:05 46 Читати українською
"Он способен убедить такого игрока": экс-тренер Карпат назвал главный козырь Интера для подписания Месси
Лионель Месси / Getty images

Бывший главный тренер Карпат Жозе Мораиш считает, что миланский Интер имеет все предпосылки, чтобы стать следующим клубом Лионеля Месси.

Жозе Мораиш известен в Украине непродолжительной работой с Карпатами. Португальский специалист возглавлял львовян с августа по ноябрь 2018 года. За 14 матчей во главе "львов" одержал 5 побед, среди которых триумф над Динамо (2:0). После этого отправился в Южную Корею тренировать тамошний Чонбук, уже успев завоевать чемпионский титул.

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Однако в Европе Мораиш известен, прежде всего, своей работой в тренерском штабе Жозе Моуринью. Они сотрудничали в Порту, Реале, Челси и миланском Интере, где завоевали Лигу чемпионов сезона-2009/10. Словом, экс-тренер Карпат не понаслышке знаком с состоянием дел в Интере, который в последнее время все чаще связывают с Лионелем Месси. Якобы именно миланский гранд станет следующей командой капитана Барселоны.

"Я думаю, что это возможно. И знаете, в чем причина? Потому что в Интере есть Дзанетти. Хавьер Дзанетти – очень привлекательный фактор для аргентинских игроков. Я считаю, что он способен убедить такого игрока, как Месси, если Лео думает о новом вызове.

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Думаю для аргентинских футболистов это что-то вроде чувства: "Я еду домой, я еду в Интер". Кажется, будто это открытый и особенный путь для них. Из-за присутствия в клубе Дзанетти. Все аргентинцы, которые переходили в Интер – чрезвычайные игроки, которые добивались успеха в этом клубе. Месси может стать одним и них", – сказал Мораиш.

Добавим, что оба клуба и сам Месси пока отрицают любые переговоры, но Хавьер Дзанетти несколько недель назад в эфире телеканала Tudn рассказал, что был бы очень рад, если бы этот трансфер стал реальностью.

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