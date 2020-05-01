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"Він здатен переконати такого гравця": екс-тренер Карпат назвав головний козир Інтера для підписання Мессі

1 травня 20:05 1279 Читать на русском
"Він здатен переконати такого гравця": екс-тренер Карпат назвав головний козир Інтера для підписання Мессі
Ліонель Мессі / Getty images

Колишній головний тренер Карпат Жозе Мораіш вважає, що міланський Інтер має усі передумови, щоб стати наступним клубом Ліонеля Мессі.

Жозе Мораіш відомий в Україні нетривалою роботою з Карпатами. Португальський фахівець очолював львів'ян з серпня по листопад 2018 року. За 14 матчів на чолі "левів" здобув 5 перемог, серед яких звитяга над Динамо (2:0). Після цього вирушив до Південної Кореї тренувати тамтешній Чонбук, вже встигнувши здобути чемпіонський титул.

Інтер прокоментував інтерес до Мессі

Проте у Європі Мораіш відомий, передусім, своєю роботою у тренерському штабі Жозе Моурінью. Вони співпрацювали в Порту, Реалі, Челсі та міланському Інтері, де здобули Лігу чемпіонів сезону-2009/10. Словом, екс-тренер Карпат не з чуток знайомий зі станом справ у Інтері, який останнім часом все частіше пов'язують з Ліонелем Мессі. Нібито саме міланський гранд стане наступною командою капітана Барселони.

"Я думаю, що це можливо. І знаєте, в чому причина? Тому що в Інтері є Дзанетті. Хав'єр Дзанетті – дуже привабливий фактор для аргентинських гравців. Я вважаю, що він здатен переконати такого гравця, як Мессі, якщо Лео думає про новий виклик.

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Думаю для аргентинських футболістів це щось на кшталт відчуття: "Я прямую додому, я прямую в Інтер". Здається, ніби це відкритий і особливий шлях для них. Через присутність у клубі Дзанетті. Всі аргентинці, які переходили в Інтер, – надзвичайні гравці, які досягали успіху в цьому клубі. Мессі може стати одним і них", – сказав Мораіш.

Додамо, що обидва клуби і сам Мессі поки заперечують будь-які переговори, але Хав'єр Дзанетті кілька тижнів тому в ефірі телеканалу Tudn розповів, що був би дуже радий, якби цей трансфер став реальністю.

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