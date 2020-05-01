"Він здатен переконати такого гравця": екс-тренер Карпат назвав головний козир Інтера для підписання Мессі

Колишній головний тренер Карпат Жозе Мораіш вважає, що міланський Інтер має усі передумови, щоб стати наступним клубом Ліонеля Мессі.

Жозе Мораіш відомий в Україні нетривалою роботою з Карпатами. Португальський фахівець очолював львів'ян з серпня по листопад 2018 року. За 14 матчів на чолі "левів" здобув 5 перемог, серед яких звитяга над Динамо (2:0). Після цього вирушив до Південної Кореї тренувати тамтешній Чонбук, вже встигнувши здобути чемпіонський титул.

Інтер прокоментував інтерес до Мессі

Проте у Європі Мораіш відомий, передусім, своєю роботою у тренерському штабі Жозе Моурінью. Вони співпрацювали в Порту, Реалі, Челсі та міланському Інтері, де здобули Лігу чемпіонів сезону-2009/10. Словом, екс-тренер Карпат не з чуток знайомий зі станом справ у Інтері, який останнім часом все частіше пов'язують з Ліонелем Мессі. Нібито саме міланський гранд стане наступною командою капітана Барселони.

"Я думаю, що це можливо. І знаєте, в чому причина? Тому що в Інтері є Дзанетті. Хав'єр Дзанетті – дуже привабливий фактор для аргентинських гравців. Я вважаю, що він здатен переконати такого гравця, як Мессі, якщо Лео думає про новий виклик.

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Думаю для аргентинських футболістів це щось на кшталт відчуття: "Я прямую додому, я прямую в Інтер". Здається, ніби це відкритий і особливий шлях для них. Через присутність у клубі Дзанетті. Всі аргентинці, які переходили в Інтер, – надзвичайні гравці, які досягали успіху в цьому клубі. Мессі може стати одним і них", – сказав Мораіш.

Додамо, що обидва клуби і сам Мессі поки заперечують будь-які переговори, але Хав'єр Дзанетті кілька тижнів тому в ефірі телеканалу Tudn розповів, що був би дуже радий, якби цей трансфер став реальністю.

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