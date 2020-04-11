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Интер прокомментировал интерес к Месси – "нерадзурри" не уверены в будущем Лаутаро

11 апреля 23:48 16 Читати українською
Интер прокомментировал интерес к Месси – "нерадзурри" не уверены в будущем Лаутаро
Лаутаро, Дзанетті, Мессі / колаж: Футбол 24

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти отреагировал на информацию о возможном переезде в Милан нападающего Барселоны Лионеля Месси.

В последнее время разные СМИ делятся инсайдами относительно вероятного перехода Лионеля Месси в миланский Интер. Пока стороны отрицают любые переговоры, но Дзанетти был бы очень рад, если бы этот трансфер стал реальностью. Об этом функционер рассказал в эфире телеканала Tudn.

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"Сегодня я бы взял Месси, потому что пержил вместе с ним много моментов. Думаю, то, что он делает, – это невероятно. Он именно тот игрок, который в любой момент делает разницу, и я бы взял его в свою команду", – сказал вице-президент Интера.

В то же время Барселона заинтересована в подписании форварда "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса, в котором видит замену Луису Суаресу. По информации итальянской прессы, Интер не прочь отпустить свою звезду, но хочет получить достойную компенсацию. Дзанетти, комментируя ситуацию, воздержался от однозначных заявлений: "Лаутаро стал лучшим благодаря Конте. Он нравится Барсе? Его будущее я вижу довольно нервным".

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