"Он смотрел футбол даже в постели": бывшая подруга Эмери пожаловалась на нехватку внимания от испанца

Саша Райт поделилась интересными подробностями личной жизни с экс-тренером Арсенала Унаи Эмери.

"Он всегда смотрел футбол и проверял результаты. Даже в постели – один матч на своем компьютере и другой – на планшете. Это бывало утром, а также прямо перед тем, как мы шли спать.

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Это немного раздражало, но это было его рутиной, и в конце концов я приняла такое поведение. Унаи сказал, что он был разведен после 6 лет жизни со своей бывшей женой Луизой", – рассказала Райт в интервью The Sun.

Напомним, пара встретилась в Лондоне, когда Эмери возглавил лондонский Арсенал. Их отношения распались еще до увольнения испанца в ноябре прошлого года.

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