"Белая ведьма" стала причиной увольнения Эмери с Арсенала – бывшая девушка испанца сделала шокирующее заявление

Саша Райт, бывшая девушка Унаи Эмери, вспомнила отношения с экс-тренером Арсенала – некоторые детали могут ошеломить.

"Я доверяла Унаи и действительно верила, что мы поженимся и когда заведем детей. Думала, что он джентльмен и настоящий семьянин. Но в конце концов поняла, что он не готов к серьезным отношениям.

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После увольнения из Арсенала он обвинил меня в этом. Он сказал, что я белая ведьма, потому что я принесла ему столько неудач. Он сказал: "В тот день, когда мы разошлись, мы начали проигрывать". Унаи сказал мне, что был очень взволнован после расставания, а его разум помутнился", – приводит слова девушки The Sun.

Напомним, Унаи возглавил Арсенал перед началом сезона-2018/19, сменив на этом посту наставника команды Арсена Венгера, который работал в клубе более 20 лет. Испанца уволили в разгар текущего сезона, а наставником в итоге стал Микель Артета.

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