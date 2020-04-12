Мама Неймара шокировала отношениями с 22-летним геймером, который фанатеет от Реала – бразилец благословил пару

В семье форварда ПСЖ не бывает спокойно. На этот раз на страницы бульварной прессы попала мать Нея.

Надин Гонсалвеш подорвала сеть любовным постом в Instagram, где она обнимается с 22-летним парнем. "Немыслимое невозможно объяснить", – подписала фото мама Неймара. Она на 30 лет старше своего избранника.

Бойфрендом Надин оказался киберспортсмен Тьяго Рамос (выступает в дисциплине Free Fire). Он является другом семьи и большим фаном самого Неймара. Футболист приглашал будущего отчима на свои вечеринки, а тот публично восхищался талантом звезды ПСЖ.

Неймар, похоже, поддерживает выбор матери. Фото с Рамосом футболист прокомментировал очень тепло: "Мама, будь счастлива. Люблю тебя". Что интересно, Неймар-старший также отреагировал положительными смайлами. Супруги разошлись в 2016-м.

Тьяго Рамос на 6 лет моложе сына своей возлюбленной. А еще он открыто болеет за Реал. В сети уже начали искать дополнительные подтексты. Мол, как Неймар посмеет обидеть своего отчима и вернуться в Барсу.

Неймар ярко выступает за ПСЖ, но постоянно скандалит. Бразильцу так и не удалось выйти из тени Месси и всерьез замахнуться на "Золотой мяч".

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