Легенда "волков" Франческо Тотти рассыпался в комплиментах Жозе Моуринью и однозначно прокомментировал возможность снова работать в клубе.

"Моуринью? Когда он приедет, скажет, что думает. Мы взяли сильнейшего тренера в мире. Хотел бы я, чтобы он меня тренировал? Когда я был моложе, да.

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Мое потенциальное возвращение? Я не говорил ни с кем из Ромы, и для меня не будет роли. Ожидаю ли я звонка от клуба? У меня выключен телефон", – цитирует Тотти Football Italia.

Напомним, Франческо всю свою профессиональную карьеру провел в Роме. В течение 2017-2019 годов легенда работал бизнес-менеджером "волков".

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