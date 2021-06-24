Легенда "вовків" Франческо Тотті розсипався у компліментах Жозе Моурінью та однозначно прокоментував можливість знову працювати у клубі.

"Моурінью? Коли він приїде, скаже, що думає. Ми взяли найсильнішого тренера в світі. Чи хотів би я, щоб він мене тренував? Коли я був молодший, так.

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Моє потенційне повернення? Я не говорив ні з ким із Роми, і для мене не буде ролі. Чи очікую я дзвінка від клубу? У мене вимкнений телефон", – цитує Тотті Football Italia.

Нагадаємо, Франческо всю свою професіональну кар'єру провів у Ромі. Протягом 2017-2019 років легенда працював бізнес-менеджером "вовків".

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