"Кевин – потрясающий игрок, сейчас он один из лучших в мире, без сомнения. Моя история с ним была забавной, и в итоге все пошло ему на пользу. Я возглавил Челси второй раз, и мы проехали в Азию, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей и потренироваться. Кевин должен был ехать с нами и затем отправиться в аренду. Он так поразил меня, что я решил – не хочу отпускать его в аренду.

Моуринью намекнул на желание возглавить сборную Португалии

Я выпустил его в старте на первую игру сезона в АПЛ против Халл Сити. Следом у нас была встреча с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. После этого он пришел ко мне и сказал: "Я хочу играть в каждом матче, каждую минуту". Он сделал на этом большой акцент. Кевин хотел уйти, отправиться в Германию, где был очень счастлив в аренде до этого. Его решение было – уйти. Он настаивал на этом, и все обернулось хорошо для него.

Вот и вся история. Он игрок абсолютного качества, входит в топ-5 лучших в мире. Когда он должен был уйти в аренду, я решил, что он останется, рассмотрев эти качества. У него тогда не было опыта и зрелости, которые есть сейчас, но его ноги и его видение игры уже были в порядке. Черт побери, он был непростым парнем в том смысле, что с ним было не так легко общаться, было очень сложно изменить его мнение. Он очень хорошо знал, чего хочет, но не был готов к тому сезона в Челси, где было много хороших игроков.

Ему не хватило терпения. Он не был готов к такому. Де Брюйне вернулся из аренды в Германии, где играл в каждом матче, проведя все минуты на поле. Иногда мы, тренеры, ошибаемся, но в тот раз дело было не в этом. Я видел его потенциал, но Кевин прекрасно знал, чего хочет", – поделился Моуринью в эфире talkSport.

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