"Я говорил с тренером Хетафе и объяснил, что Ньом не проявил должного уважения ко мне. Он сказал уродливые вещи, которые я даже не буду повторять.

Хетафе – Барселона – 1:0 – видеообзор первого поражения Кумана во главе каталонцев

Я не люблю говорить о работе судей, но если вы видите очевидные фолы и карточки, то молчать нельзя. В конце концов, работа арбитров не из легких. Я не знаю, работал ли VAR на нашем матче, но на самом деле всегда надо в первую очередь смотреть на себя", – цитирует Кумана Sport.es.

Напомним, Барселона потерпела первое поражение под руководством нидерландца и спустилась в середину таблицы Примеры.

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