Хетафе победил Барселону в матче 6 тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча Хетафе – Барселона на Футбол 24.

Решающий момент встречи произошел на 55 минуте. Френки де Йонг нарушил правила на Тиморе и "привез" пенальти. Хайме Мата с отметки был точен – 1:0.

Хетафе сенсационно обыграл Барселону и догнал Реал на вершине Ла Лиги

Барселона отчаянно пыталась отыграться, но так и не смогла забить хотя бы один мяч. 1:0 – команда Кумна терпит сенсационное поражение в пригороде Мадрида.