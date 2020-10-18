Хетафе – Барселона – 1:0 – видеообзор первого поражения Кумана во главе каталонцев
09:30 - Читати українською
Хетафе победил Барселону в матче 6 тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча Хетафе – Барселона на Футбол 24.
Решающий момент встречи произошел на 55 минуте. Френки де Йонг нарушил правила на Тиморе и "привез" пенальти. Хайме Мата с отметки был точен – 1:0.
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Барселона отчаянно пыталась отыграться, но так и не смогла забить хотя бы один мяч. 1:0 – команда Кумна терпит сенсационное поражение в пригороде Мадрида.
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