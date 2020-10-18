Программу игрового дня в Ла Лиге закрывали Барселона и Хетафе. Каталонцы уже знали, что Реал свой поединок против Кадиса проиграл, и были настроены догнать лидера. Рональд Куман немного удивил стартовым составом, оставив в запасе Ансу Фати и Филиппе Коутиньо. Также вне стартового протокола остался Миралем Пьянич, на позиции которого появился 17-летний Педри.

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Хозяева сразу дали понять, что не дадут много свободы "сине-гранатовым". Стоило немного обострить, как "синие" сразу фолили. Традиционно первым это почувствовал Лионель Месси. Хотя у аргентинца был шанс отомстить. На 20-й минуте Месси получил пас от Деста, но пробил точно в штангу. Кто же знал, что это будет самый яркий момент первого тайма.

Барса привычно больше держала мяч, но Хетафе не та команда, которая от этого сильно страдает. Подопечные Хосе Болдараса вышли на битву и еще до перерыва вместе со своим наставником заставили рефери показать четыре желтые карточки ( ещё две – в пассиве хозяев). Роскошный момент забить упустил Гризманн. В контратаке Антуана вывели один на один с Сорией но француз метров с 10 послал мяч и над кипером, и над перекладиной. Никто форварду не мешал!

Вторая половина для Барсы началась холодным душем. Джене Даконам грамотно подставился под фол в борьбе с Де Йонгом, и арбитр без раздумий назначил пенальти. Хайме Мата взялсяисполнять приговор и легко развел мяч и Нето по разным углам. Куман мгновенно бросил в бой Фати и Коутиньо.

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Этот ход отнюдь не изменил сценарий игры. Хетафе успешно защищал добытое преимущество, а Барса никак не могла понять, что делать с такой организованной защитой. Лишь на 79-й Фати вырвался один на один с голкипером и не смог забить. Позже оказалось, что Ансу еще и находился в офсайде. Сразу же мог снять все вопросы Кучо. Форвард Хетафе убежал на свидание с Нето и мощно стрелял в верхний угол – кипер сумел среагировать и перевел мяч в перекладину, от которой он вылетел на угловой. Вскоре Кучо получил второй шанс, но на этот раз пробил значительно выше ворот.

В компенсированное время Хетафе настолько защищал результат, что один из ассистентов Бордаласа даже получил удаление. Мог стать спасителем Лионель Месси, но его удар прошел мимо штанги. В конце концов, Хетафе впервые за 9 лет сумел обыграть Барселону. Теперь у "синих" 10 очков и они догнали Реал, Гранаду и Кадис на вершине турнирной таблицы.