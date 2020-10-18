"Я говорив з тренером Хетафе і пояснив, що Ньйом не проявив належної поваги до мене. Він сказав потворні речі, які я навіть не буду повторювати.

Хетафе – Барселона – 1:0 – відеоогляд першої поразки Кумана на чолі каталонців

Я не люблю говорити про роботу суддів, але якщо ви бачите очевидні фоли і картки, то мовчати не можна. Зрештою, робота арбітрів нелегка. Я не знаю, чи працював VAR на нашому матчі, але насправді завжди треба в першу чергу дивитись на себе", – цитує Кумана Sport.es.

Нагадаємо, Барселона зазнала першої поразки під керівництвом нідерландця і спустилася в середину таблиці Прімери.

Хетафе сенсаційно обіграв Барселону і наздогнав Реал на вершині Ла Ліги