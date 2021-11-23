"Мы все понимаем, почему Ярика не вызывают в сборную Украины. Он знал, на что шел, когда переходил в Зенит – ему закрывается дорога в сборную. При нынешней ситуации, которая творится в стране, когда Россия развернула войну против Украины на востоке, у человека должны быть какие-то моральные принципы, уважение к своей родине и народу.

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Привыкли говорить, что футбол вне политики. Раньше так и было, а сейчас политика связана со всем. Да, никто не воюет на поле, но есть какие-то человеческие принципы, в которых нельзя переходить границу.

Я бы так никогда не поступил. А эти все отговорки "кормить семью" – бред. Футболисты – не бедные люди. Это всё голимые отмазки, которые никому неинтересны. Если бы футболисты поехали на восток Украины, пообщались там с ребятами, поддержали их, думаю, что после этого где-то в душе их начали бы кошки грызть. Я был там несколько раз и понимаю, какая там жизнь – настоящая. Все друг за друга, прикрываютт.

А переходить в чемпионат России… Я не могу, у меня совсем другие моральные принципы. Меня так воспитали родители. Я вырос в Украине и всегда буду любить эту страну. Против Ракицкого ничего не имею и не осуждаю. Я считаю Ярика очень сильным футболистом и неплохим человеком, но у него есть свои принципы, которыми он руководствуется. С моей стороны будет некрасиво навязывать ему мое мнение.

Могли бы Ракицкого вызвать в сборную Украины, если бы он сменил чемпионат? Думаю, нет. У всех есть такое время, которое проходит, и время Ярика уже прошло. Он сделал свой выбор, и точки возврата уже нет", – сказал Федецкий в комментарии FanDay.

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