"Ми всі розуміємо, чому Ярика не викликають до збірної України. Він знав, на що йшов, коли переходив у Зеніт – йому закривається дорога до збірної. За нинішньої ситуації, яка твориться в країні, коли Росія розгорнула війну проти України на сході, людина повинна мати якісь моральні принципи, повагу до своєї батьківщини та народу.

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Звикли говорити, що футбол поза політикою. Раніше так і було, а зараз політика пов'язана з усім. Так, ніхто не воює на полі, але є якісь людські принципи, в яких не можна переходити межу.

Я б так ніколи не вчинив. А ці всі відмовки "годувати сім'ю" – маячня. Футболісти – не бідні люди. Це все відмазки, які нікому нецікаві. Якби футболісти поїхали на схід України, поспілкувалися там із хлопцями, підтримали їх, гадаю, що після цього десь у душі їх почали б кішки гризти. Я був там кілька разів і розумію, яке там життя справжнє. Усі один за одного, прикривають.

А переходити до чемпіонату Росії… Я не можу, маю зовсім інші моральні принципи. Мене так виховали батьки. Я виріс в Україні і завжди любитиму цю країну. Проти Ракицького нічого не маю та не засуджую його. Я вважаю Ярика дуже сильним футболістом і непоганою людиною, але у нього є свої принципи, якими він керується. З мого боку буде негарно нав'язувати йому мою думку.

Чи могли б Ракицького викликати до збірної України, якби він змінив чемпіонат? Думаю, ні. У всіх є такий час, який минає, і час Ярика вже минув. Він зробив свій вибір, і точки повернення вже немає", – сказав Ракицький у коментарі FanDay.

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