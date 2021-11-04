– То, что Зенит не намерен предлагать Ракицкому новый контракт – это неправда. Просто сейчас мы не вступали в переговоры.

– Хотел бы Ярослав остаться в Петербурге или у него другие планы?

– Все обсуждается, увидим. Всё зависит от результатов переговоров.

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– Если гипотетически представить, что эти переговоры не завершатся успехом, будет ли рассматривать Ракицкий предложения из Украины?

– Не могу ответить, но, конечно, будет обсуждаться все.

– А если это предложение будет от Динамо?

– Это провокационный вопрос. Это дело самого Ярослава. Но я думаю, что Динамо не будет делать такое предложение. В составе Динамо есть хорошие футболисты, молодые защитники. Так что не думаю, что будет какой-то разговор с Динамо Киев.

– Правильно ли я понимаю, что с учетом возраста Ярослава речь идет о последнем контракте на два-три года?

– Время покажет. Но сейчас у него очень хорошее состояние, играет супер. Посмотрим, каким будет этот контракт – последним или нет.

– Он чувствует себя хорошо?

– Конечно, он все показывает на футбольном поле.

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– В какой стране интересно поиграть самому Ракицкому, обсуждали ли вы с ним это?

– Нет, не обсуждали, но все будет зависеть от предложений. Сейчас к нему много интереса, так что будет видно.

– Правда ли, что к Ярославу есть интерес со стороны трех зарубежных клубов?

– Да, есть варианты.

– Можете назвать страны, где базируются эти клубы?

– Нет, пока не могу, – резюмировал Шаблий в комментарии Fanday.

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