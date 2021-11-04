Ракицкий имеет несколько вариантов для смены клуба – агент оценил даже шансы присоединиться к Динамо
Вадим Шаблий рассказал о возможном трудоустройстве своего клиента – защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
– То, что Зенит не намерен предлагать Ракицкому новый контракт – это неправда. Просто сейчас мы не вступали в переговоры.
– Хотел бы Ярослав остаться в Петербурге или у него другие планы?
– Все обсуждается, увидим. Всё зависит от результатов переговоров.
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– Если гипотетически представить, что эти переговоры не завершатся успехом, будет ли рассматривать Ракицкий предложения из Украины?
– Не могу ответить, но, конечно, будет обсуждаться все.
– А если это предложение будет от Динамо?
– Это провокационный вопрос. Это дело самого Ярослава. Но я думаю, что Динамо не будет делать такое предложение. В составе Динамо есть хорошие футболисты, молодые защитники. Так что не думаю, что будет какой-то разговор с Динамо Киев.
– Правильно ли я понимаю, что с учетом возраста Ярослава речь идет о последнем контракте на два-три года?
– Время покажет. Но сейчас у него очень хорошее состояние, играет супер. Посмотрим, каким будет этот контракт – последним или нет.
– Он чувствует себя хорошо?
– Конечно, он все показывает на футбольном поле.
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– В какой стране интересно поиграть самому Ракицкому, обсуждали ли вы с ним это?
– Нет, не обсуждали, но все будет зависеть от предложений. Сейчас к нему много интереса, так что будет видно.
– Правда ли, что к Ярославу есть интерес со стороны трех зарубежных клубов?
– Да, есть варианты.
– Можете назвать страны, где базируются эти клубы?
– Нет, пока не могу, – резюмировал Шаблий в комментарии Fanday.
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