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"Он сделает вас миллионером": Зозуля с Альбасете покорил Европу невероятным достижением и наказывает за оскорбления

09:00 779 Читати українською
"Он сделает вас миллионером": Зозуля с Альбасете покорил Европу невероятным достижением и наказывает за оскорбления
Роман Зозуля стал соучастником чуда Альбасете
Тарас Котив Тарас Котив

Альбасете возвращается в борьбу за Примеру. Провалив старт сезона в Сегунде, ощущая огромные проблемы с атакой и кадровым дефицитом, испанский клуб умудрился удержаться на плаву.

Альбасете одолел Малагу и вернулся в топ-6 второго по классу испанского дивизиона. Зозуля не сыграл, хотя его клуб выиграл апелляцию и добился отмены дисквалификации за перебор желтых карточек. Романом просто решили не рисковать, ведь впереди команду Рамиса ждет новый игровой марафон – 3 матча за 7 дней. Лас-Пальмас, который забил столько же голов, но находится в зоне вылета. Расинг с арендованным сыном Зидана в воротах. Алькоркон Мякушко, который лишь на 1 балл отстает от Альбасете, хотя забил в три раза больше за эту команду.

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Команда украинца снова становится сенсацией не только в Испании. Ужасно выглядя, создавая мало голевых моментов (лидер атак Роман Зозуля пробивает в среднем менее одного раза за игру – 0,8) и имея посредственный бюджет (только 12-е место в Сегунде по зарплатному фонду – 7,93 млн евро), она продолжает реально мечтать о выходе в Примеру. Через игры и запуск новичков Альба понемногу набирает утраченную форму, благодаря которой едва не вышла в элитный дивизион этим летом. Предыдущий недельный 3-матчевый марафон начался громким фиаско от Тенерифе, середняка первенства, но потом пришли две победы за 4 дня.

"Если вы дружите или являетесь близким человеком Луиса Рамиса, не сомневайтесь – предложите ему принять участие в государственной лотерее, и вы станете миллионером. Ведь тренера Альбасете коснулась волшебная палочка удачи. Только этим можно объяснить экстраординарную эффективность его команды", – пишет Marca. Его ребята отличились 4 раза за 7 игровых дней, и это худшая атака Сегунды. Столько же в активе Малаги, Лас-Пальмаса и Экстремадуры, которые застряли в зоне вылета или где-то поблизости. Один из этих голов Альбы забили сами соперники, 2 – с пенальти, назначенных благодаря всевидящему глазу VAR. И только 1 пришел из игры.

Каждый из этих забитых мячей принес "манчегос" по 3 очка, в сумме 12. Невозможно было извлечь большее из этого минимума. В Европе не существует более эффективной команды, чем Альбасете. За всю историю 2-х испанских дивизионов только 3 клуба набирали 12 очков, отметившись 4 раза. Однако, чтоб подобное случилось с отрицательной разницей мячей, то это уникальное достижение! Реал Хаен и Толедо не только забивали мало, но и соперникам позволяли еще меньше.

Альба же пропустил 9 мячей, но с разницей минус 5 идет в зоне плей-офф за повышение в классе. Фарт распространяется и на защиту. Вратарь Томеу Надаль матч за матчем становится лучшим в своей команде, останавливая мячи, которые, казалось, невозможно было вытянуть, а игроки Жироны, Депортиво, Малаги и Уэски уже 6 раз попадали в штангу или перекладину вместо того, чтоб забить ему. Еще несколько раз выручал VAR, который вносил коррективы в пользу команды Рамиса.

Еще сильнее поражает то, что в прошлом году Альбасете, сыграв 7 туров, набрал только на 1 балл больше. При этом "механический сыр" отличался на 9 раз чаще, а разница мячей была плюс 6. Прошло 12 месяцев, и "манчегос" занимают то же шестое место, хотя сумма в графе забитых и пропущенных просто аномальная – стало хуже на 11 пунктов. Просто невозможно представить себе большую рентабельность каждого реализованного момента – они всего 7 раз вообще попали по воротам в победных матчах!

Одним из героев, на совести которых эта шокирующая эффективность – наш хороший знакомый. Роман Зозуля заработал 1 упомянутый 3-очковый пенальти, наказав фанатов Депортиво за то, что те обзывали его в своих кричалки словом, в самом мягком переводе звучащем как "козел". Перед тем экс-форвард Динамо и Днепра заставил забить в свои ворота игрока Жироны. В матче против Уэска бывший форвард сборной Украины лишь чудом не отличился – проиграл дуэль голкиперу и попал в штангу. Это произошло при счете 1:0 в пользу Альбасете, который выглядит заколдованным для всех сторон.

В последнем туре его отсутствием воспользовался Манай, забивший победный гол в ворота Малаги. Впрочем, болельщики и журналисты не забывали о своем любимце. Зозуля следил за игрой в компании сына, и даже такое присутствие пошло команде на пользу. Некоторые фанаты Альбасете начинают нервничать из-за отсутствия голов Романа, ведь тот подписал новый улучшенный контракт перед сезоном 2019/20, и пока имеет не такое большое влияние на атаку команду, как было ранее. Однако большинство все еще стоит горой за короля второго этажа – Зозуля улучшил свой процент выигранных единоборств, но передач от партнеров стал получать меньше из-за потери вчерашних лидеров креатива в средней линии.

А тем временем клуб второго испанского дивизиона продал рекордное для себя во втором дивизионе количество абонементов на сезон – 9 202. Луис Рамис признается, что не доволен званием наиболее эффективной команды Европы. Хотя в этом есть определенный позитив, тренеру, который начинал с молодежки Реала и показал умение выжимать максимум, хотелось бы больше забитых голов в ворота соперников. Верные фанаты этой необыкновенной команды заслуживают новых феерий. И похоже, что Альбасете стоит на правильном пути, чтоб обеспечить им очередные праздники.

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