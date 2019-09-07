Зозуля помог Альбасете впервые победить на выезде в Сегунде 2019/20 – украинец стал героем матча

Роман Зозуля с Альбасете приехал в гости к Депортиво на матч 4-го тура Сегунды 2019/20. Обе команды плелись всередине таблицы второго испанского дивизиона до отчетной встречи, набрав по 3 очка.

Испания. Сегунда 2019/20, 4-й тур

Депортиво – Альбасете – 0:1

Гол: Сусаета, 76 (пен.)

Удаление: Фран Гарсия, 83 (А)

Причем свои победы они добывали исключительно в родных стенах, проиграв оба выездных поединка сезона. Матч, как и онлайн-трансляция Депортиво – Альбасете на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Уже на первых секундах Зозуля дважды отлично отборолся на втором этаже. В одном из этих эпизодов Роман сбросил грудью на партнера, которого, как показалось, сбивали в штрафной. Рефери показал, что ничего не было. Первый удар в створ ворот мы увидели аж на 25-й минуте. Акече закрутил со штрафного, но Надаль намертво взял мяч. Еще круче 10-й номер Депора выполнил стандарт на 29-й. Мощный удар метров с 35-и нашел перекладину.

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В конце первого тайма Зозуля выиграл верх, сбросил на Олабе, который откатил под удар Охеде. Тому уже никто не мешал, но хавбек Альбы пробил над перекладиной. В первые 45 минут Зозуля традиционно оказался в топ-5 по километражу (набегал 5,5), уступив лишь трем партнерам, Украинский форвард отдал 1 ключевой пас, дважды отвоевывал владения на ачужой половине, а 2 единственных моменты его команды произошли при непосредственном участии экс-днепрянина. В целом же Альбасете не впечатлил – 0 ударов в створ, 1 голевой эпизод и лишь чуть более 60% точности паса. Зозуля на этом фоне словно лучик света в царстве серости, но этого было совершенно недостаточно.

В похожем ключе игра продолжилась и после перерыва. Депортиво даже забил, но судья отменил взятие ворот. Мольехо пробивал с нескольких метров – голкипер Альбасете парировал перед собой, а вингер галисийцев не устоял перед соблазном добить с нападением на вратаря. Зозуля снова выиграл воздушную дуэль, снаряд после контакта с рукой соперника отскочил в сторону партнера, однако пробить не удалось. Здесь судья также мог бы назначить пенальти, ведь Романа еще и за футболку придержали. VAR за кадром не помог – арбитр пошел смотреть повторы сам. Справедливость наконец-то торжествовала. Сусаета на 76-й реализовал пенальти, заработанный бывшим форвардом сборной Украины.

Затем Зозуля в жесткой борьбе с галисийцами едва не привез пенальти уже в свои ворота. Публика активно требовала, но как показали повторы, судья поступил верно – игрок Депора уж очень то хотел выпросить 11-метровый. На 83-й Альбасете остался в меньшинстве. Фран Гарсия получил вторую желтую и покинул поле досрочно. Гости вжались в свою штрафную площадку, и вот уже Кристиан Сантос, который вышел на замену, остался в одиночестве на убийственной дистанции от ворот, однако удар прошелся над воротами. Судья добавил 7 минут, поэтому из-за VAR и других остановок Альбасете пришлось пережить адское компенсированное время.

Акече прошел по правому флангу и выполнил идеальный прострел, но Да Силва попал в перекладину. Зозуля на 90+3 заблокировал удар рукой на границе штрафной. Акече, как оказалось, поудобнее пробивать издали – выстрел нашел стенку. Отметим, что мощный удар принял на себя именно... бывший форвард Динамо, Днепра и Бетиса. Вот так команда, которая один раз попала в ворота (да и то с пенальти), завоевала свою дебютную победу на выезде в Сегунде 2019/20 и сразу же поднялась на 7-е место.