Тренер Альбасете объяснил отсутствие Зозули в последнем матче

Главный тренер Альбасете Луис Мигель Рамис после домашней победы его команды над Малагой рассказал, почему украинский форвард Роман Зозуля не попал даже в заявку на матч.

Наставник испанского клуба сообщил, что Зозуля имеет определенные проблемы со здоровьем, накануне матча испытывал дискомфорт и его состоянием здоровья решили не рисковать.

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"У Романа есть риск травмы. Мы оценили ситуацию и дали ему отдохнуть", – цитирует главного тренера Альбасете Луиса Мигеля Рамиса официальный сайт клуба.

Добавим, что Альбасете Зозули после 7 матчей занимает 6 место в турнирной таблице Сегунды.

Зозуля помог Альбасете впервые победить на выезде в Сегунде 2019/20 – украинец стал героем матча