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"Он сам был не идеален, когда играл": Йорк посоветовал Кину уменьшить свою критику в адрес Манчестер Юнайтед

4 июля 15:31 - Читати українською
"Он сам был не идеален, когда играл": Йорк посоветовал Кину уменьшить свою критику в адрес Манчестер Юнайтед
Кин и Йорк во времена игровой карьеры / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк не одобряет методов анализа, используемых его давним товарищем Роем Кином.

"Я знаю Кина, ведь играл рядом с ним и под его руководством. Я хорошо понимаю его личность. Он говорит то, что думает, но далеко не все это понимают.

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Иногда резкие высказывания Кина бывают оправданы, но некоторых это может оскорбить до глубины души. Мы все делаем ошибки. Он сам был не идеален, когда играл. Он делал ошибки, поэтому Кину следует быть несколько сдержаннее. Игроки прошлого могли легко принять такие комментарии и сказать: "Я тебе покажу". Но сейчас все изменилось, крайне важно то, как ты доносишь свое мнение, и в этом проблема Кина. Он не знает, как донести мнение", – цитирует Йорка Mirror.

Напомним, Кин унизил Де Хеа и Магуайра за ключевые ошибки в игре против Тоттенхэма (1:1). Брутальный ирландец заявил, что после такого не пустил бы обоих даже в автобус.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рой Рой Кин Дуайт Йорк
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