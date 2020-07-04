"Он сам был не идеален, когда играл": Йорк посоветовал Кину уменьшить свою критику в адрес Манчестер Юнайтед

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк не одобряет методов анализа, используемых его давним товарищем Роем Кином.

"Я знаю Кина, ведь играл рядом с ним и под его руководством. Я хорошо понимаю его личность. Он говорит то, что думает, но далеко не все это понимают.

Сульшер сравнил Погба и Бруну Фернандеша с легендами Манчестер Юнайтед

Иногда резкие высказывания Кина бывают оправданы, но некоторых это может оскорбить до глубины души. Мы все делаем ошибки. Он сам был не идеален, когда играл. Он делал ошибки, поэтому Кину следует быть несколько сдержаннее. Игроки прошлого могли легко принять такие комментарии и сказать: "Я тебе покажу". Но сейчас все изменилось, крайне важно то, как ты доносишь свое мнение, и в этом проблема Кина. Он не знает, как донести мнение", – цитирует Йорка Mirror.

Напомним, Кин унизил Де Хеа и Магуайра за ключевые ошибки в игре против Тоттенхэма (1:1). Брутальный ирландец заявил, что после такого не пустил бы обоих даже в автобус.

Ярмоленко чекає на заслужену винагороду, нове випробування для Барси, страх за Фонсеку – топ-матчі вікенду