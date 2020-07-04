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"Він сам був не ідеальний, коли грав": Йорк порадив Кіну зменшити свою критику на адресу Манчестер Юнайтед

4 липня 15:31 - Читать на русском
"Він сам був не ідеальний, коли грав": Йорк порадив Кіну зменшити свою критику на адресу Манчестер Юнайтед
Кін та Йорк в часи ігрової кар'єри / Getty Images

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк не схвалює методів аналізу, які використовує його давній товариш Рой Кін.

"Я знаю Кіна, адже грав поряд з ним і під його керівництвом. Я добре розумію його особистість. Він говорить те, що думає, але далеко не всі це розуміють.

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Часом різкі висловлювання Кіна бувають виправдані, але декого це може образити до глибини душі. Ми всі робимо помилки. Він сам був не ідеальний, коли грав. Він робив помилки, тому Кіну слід бути дещо стриманішим. Гравці минулого могли легко прийняти такі коментарі і сказати: "Я тобі ще покажу". Але зараз все змінилося, вкрай важливо те, як ти доносиш свою думку, і в цьому проблема Кіна. Він не знає, як донести думку", – цитує Йорка Mirror.

Нагадаємо, Кін принизив Де Хеа і Магуайра за ключові помилки в грі проти Тоттенхема (1:1). Брутальний ірландець заявив, що після такого не пустив би обох навіть в автобус.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рой Рой Кін Дуайт Йорк
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