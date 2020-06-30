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Сульшер сравнил Погба и Бруну Фернандеша с легендами Манчестер Юнайтед

16:28 - Читати українською
Сульшер сравнил Погба и Бруну Фернандеша с легендами Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Фото из открытых источников

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер расхвалил полузащитников своей команды Поля Погба и Бруну Фернандеша.

"Наши нападающие знают, что рядом с ними есть футболисты, которые могут создать что-то из ничего. Бруну может создавать шансы на ограниченном пространстве. Поль также играет креативно. Оба они – творческие игроки, которые могут отдать пас, футболисты с высокими индивидуальными характеристиками.

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Быть центральным нападающим перед такими двумя игроками – это счастье. Я чувствовал то же самое, играя с Полом Скоулзом, Хуном Себастьяном Вероном, Дэвидом Бекхэмом и Райаном Гиггзом", – цитирует Сульшера издание Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне Погба провел за "красных дьяволов" 11 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Фернандеш, перешедший в лагерь манкунианцев из Спортинга в январе, сыграл 12 матчей, успев отличиться в воротах соперника 4 раза и еще столько же ассистировав партнерам.

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