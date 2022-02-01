"У Металісті проблеми виникали здебільшого через те, що не всі отримували місце у стартовому складі. Наприклад, до нас приїхав 21-річний Бланко як капітан Лануса і чемпіон Аргентини. Однак у складі Металіста він потрапляв не завжди, у нас була висока конкуренція: Соса справа, Тайсон зліва, Шав'єр у середині. Бланко важко знайти місце.

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Він почав злитися: "Як так, що ви не ставите мене?!". Ну а що я можу зробити, якщо у нас є сильніші гравці. Я йому пояснював, він психував, потім його випускав, і він забивав. Кажу йому: "Ось бачиш, мабуть, я правильно зробив, що тебе випустив". Того ж таки Девіча я іноді садив на лаву, а він потім виходив і забивав. Це все тренерські хитрощі.

З Папу Гомесом теж були труднощі. Пам'ятаю, одного разу я його замінив на Марлоса, він віддав гольову передачу, і ми зрівняли рахунок. Гомес почав психувати – як так, я такий великий гравець, а ви мене міняєте. Він непростий хлопець, але ми з ним якось ладнали. Такі моменти є у всіх командах, це нормально", – пояснив Маркевич в інтерв'ю FanDay.

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