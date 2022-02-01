Мирон Маркевич не скрывает, что у него было несколько возможностей попробовать свои силы в Европе.

"Были предложения после ухода из Днепра в 2016-м. Это были зарубежные команды. С Галатасараем мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика: Галатасарай берет опытных возрастных игроков, поигравших в Англии, других чемпионатах и уже наевшихся футболом. Так команду не сделаешь.

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Был еще вариант с Марселем. Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с Днепром, но меня не отпустили. У меня был еще год контракта с днепровским клубом. Мы говорили с Коломойским, но мне сказали: "Нет. Нужно продолжать работу". Это было их право", – резюмировал Маркевич в интервью FanDay.

Напомним, именитый специалист не работает тренером с лета 2016-го, когда покинул Днепр. После этого Маркевич 5 лет возглавлял Комитет сборных Украины в УАФ.

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