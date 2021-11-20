"Если брать первый год работы Луческу в Динамо, когда он дал результат – это стабильность состава. Все те футболисты, которые были до этого, уже играли вместе. В состав влился только Забарный.

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Свою роль сыграли его опыт и авторитет. Футболисты всегда должны быть в стрессовом состоянии, и не должны знать, выйдут ли они завтра на поле или нет. Игрок должен все время доказывать. И Луческу добился того, что футболисты на тренировках не понимают, будут ли они завтра играть или нет.

Говорят, что после прихода Луческу тоже возросла и интенсивность самих тренировок. Ребята на сборах ему говорили: "Мистер, может поменьше нагрузок?". А он им отвечал: "Ребята, вас 28 человек – кто выживет, тот и будет играть", – сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Луческу в первом же сезоне привел Динамо к золотым медалям в чемпионате Украины, а Хацкевич в киевской команде дважды проигрывал чемпионство Шахтеру.

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