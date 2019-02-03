"Он потерял всякое уважение", – Скоулз рассказал о причинах бледной игры Погба во времена Моуринью

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз считает, что хавбек Поля Погба после ухода из команды Жозе Моуринью заиграл новыми красками в составе "красных дьяволов".

"Я считаю, что здесь все зависит от игрока. Я был одним из главных критиков Погба, но, откровенно говоря, ненавидел критиковать Поля. Дело в том, что я играл вместе с ним и видел, что талант у него есть.

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В первой половине текущего сезона и весь прошлый чемпионат Погба играл только за себя. Думаю, он потерял всякое уважение к Моуринью, но в этом я с ним абсолютно не согласен. Теперь француз играет с умом и использует те качества, которыми обладает. В последние 8-10 матчах можно было увидеть, каким игроком он является", – цитирует Скоулза BBC.

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