"Він втратив будь-яку повагу", – Скоулз розповів про причини блідої гри Погба за часів Моурінью

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз вважає, що хавбек Поля Погба після відходу з команди Жозе Моурінью заграв новими барвами у складі "червоних дияволів".

"Я вважаю, що тут все залежить від гравця. Я був одним з головних критиків Погба, але, відверто кажучи, ненавидів критикувати Поля. Справа в тому, що я грав разом з ним і бачив, який талант у нього є.

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У першій половині поточного сезону і увесь минулий чемпіонат Погба грав тільки за себе. Думаю, він втратив будь-яку повагу до Моурінью, але в цьому я з ним абсолютно не згоден. Тепер француз грає з розумом і використовує ті якості, якими володіє. В останніх 8-10 матчах можна було побачити, яким гравцем він є", – цитує Скоулза BBC.

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