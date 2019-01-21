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"Погба не испытывал свободы при Моуринью", – Ибрагимович объяснил плохую игру хавбека во времена португальца

21 января 15:27 150 Читати українською
"Погба не испытывал свободы при Моуринью", – Ибрагимович объяснил плохую игру хавбека во времена португальца
Поль Погба / соцсети

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович заявил, что хавбек Поль Погба не чувствовал себя свободным под руководством Жозе Моуринью.

"Это тот тип игроков, которые хотят быть свободными, они стремятся делать то, что хотят под наблюдением тренера. Очевидно, что у Моуринью своя тактика, но есть игроки, которым надо давать свободу, и Погба принадлежит к этому типу.

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Поль не испытывал уверенности от Моуринью, а тот не был уверен в Поле. Трудно показывать свои качества, когда твой тренер не уверен в тебе, ты не имеешь необходимой энергии, мотивации, а Жозе чувствовал то же к Погба.

Такое случается, и это также часть игры: не все могут хорошо сотрудничать друг с другом.

Я чувствую, как наступает момент, когда все слишком закрыто, как идет один, второй... Моуринью ушел, и Погба чувствует себя свободным", – сказал Ибрагимович ESPN.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Поль Погба Поль Погба Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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