"Сто миллионов за Мудрика – это большие деньги. Он пока не Александр Зинченко. Тот впервые познакомился с Европой, играя за ПСВ. АПЛ – это не лига для спокойного развития. Такая большая покупка должна сразу давать результат. Интересно, не слишком ли он слаб психологически?

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Бывший тренер Михаила говорил, что с ним нужно заниматься 24 часа в сутки. Быть как отец. Интересно, понимают ли это в Челси? Не думаю. Этот клуб в этом сезоне совершил большие покупки. Мудрик – один из многих.

По моему мнению, Арсенал был бы лучшим выбором. Там есть Зинченко, а Микель Артета – тренер, пытающийся установить со своими игроками особую связь", – цитирует Левченко vi.nl.

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