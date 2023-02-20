"Футбол 24" підготував для вас дайджест виступів українців за кордоном. Перший гол Зінченка в АПЛ, вихід Маліновського на заміну допоміг перемогти, асист Соболя, провал Мудрика та інше – про це дивіться у нашому відео.

Арсенал під мудрим керівництвом Мікеля Артети і амбітним та щирим лідерством Сашка Зінченка продовжує підкорювати серця вболівальників із північного Лондона.

Мудрика висміюють фанати Арсенала – прокляття Челсі і сенсаційний новий тренер для українця

Михайло Мудрик привітав юного українця із днем народження, а Едуард Соболь опинився в епіцентрі подій останнього матчу Страсбура, який продовжує боротися за виживання. До вашої уваги, огляд виступів українців за кордоном. Не забули ми і про реакцію Шинника на "інцидент" у турецькому готелі. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".