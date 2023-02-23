"Сто мільйонів за Мудрика – це великі гроші. Він поки не Олександр Зінченко. Той уперше познайомився з Європою, граючи за ПСВ. АПЛ – це не ліга для спокійного розвитку. Така велика покупка має одразу давати результат. Цікаво, чи не занадто він слабкий психологічно?

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Колишній тренер Михайла говорив, що з ним потрібно займатися 24 години на добу. Бути як батько. Цікаво, чи це розуміють у Челсі? Не думаю. Цей клуб цього сезону зробив великі покупки. Мудрик – один із багатьох.

На мій погляд, Арсенал був би найкращим вибором. Там є Зінченко, а Мікель Артета – тренер, який намагається встановити зі своїми гравцями особливий зв'язок", – цитує Левченка vi.nl.

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