Трансфер могли провести еще в прошлом году, однако тогда руководство Атлетико передумало из-за неудачного сезона Гризманна, информирует Esport 3. Сейчас нападающий Барселоны играет гораздо результативнее. К тому же, президент "матрасников" признался, что хотел бы вернуть француза, но каталонцы не заинтересованы в продаже.

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"Гризманн – блестящий футболист. Я надеюсь вернуть его, но не думаю, что Барселона захочет продавать. Антуан относится к футбольной элите. Любая команда хотела бы иметь в своем составе Гризманна. Он провел здесь замечательные годы и был полностью сфокусирован на Атлетико. Это наш друг.

Фелиш? Он полностью адаптировался и никуда не уйдет. Когда он выстрелит, то будет одним из лучших игроков на планете. Футболисты – не машины, у них случаются хорошие и плохие дни. Он подарит нам много вечеров славы", – цитирует Энрике Серезо AS.

Напомним, Гризманн играл в составе Атлетико с 2014 по 2019 год, после чего перешел в Барселону за 120 млн евро. "Матрасники" сразу же подписали Фелиша за 127 млн. Сейчас оба не оправдывают астрономических инвестиций и могли бы решиться на смену клубной прописки.

Португалец провел 39 матчей в текущем сезоне, отличился 10 голами и 6 ассистами. Статистика Гризманна – 50 матчей, 19 мячей и 12 ассистов.

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