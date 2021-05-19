Каталонцы готовы обменять Антуана Гризманна на Жоау Фелиша, утверждает журналист TV3 Ллуи Кану.

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Два года назад Барселона отдала "матрасникам" за француза 120 млн евро, а те сразу подписали юного португальца за 127 млн. Сейчас оба не оправдывают астрономических инвестиций и могли бы решиться на смену клубной прописки. Интересы Фелиша представляет Жорже Мендеш, у которого прекрасные отношения с президентом Барсы Жоаном Лапортой. Обмен обсуждался еще год назад, но тогда Атлетико отказался.

Добавим, что Фелиш провел 39 матчей в текущем сезоне, отличился 10 голами и 6 ассистами. Статистика Гризманна – 50 матчей, 19 голов и 12 ассистов.

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