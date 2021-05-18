Четверо "тяжеловесов" Барселоны больше не имеют статуса неприкасаемых. Каталонский клуб снова готовится к масштабным кадровым изменениям. Если прошлым летом тогдашний президент Жозеп-Мария Бартомеу решил попрощаться с Луисом Суаресом, Иваном Ракитичем и Артуро Видалем, то в этом году в списке оказались не менее известные имена.

Жоан Лапорта проведет переговоры с 4-мя футболистами – Жераром Пике, Серхио Бускетсом, Антуаном Гризманном и Серхи Роберто. Всем будет поставлен ультиматум – эта четверка останется в Барсе только в том случае, если согласится на серьезное снижение зарплаты, отмечает Mundo Deportivo.

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Как указывает источник, Лапорта считает, что указанные игроки в сезоне 2020/21 и близко не отработали те деньги, которые получают. Соответственно, стороны сядут за стол переговоров и будут искать выход из ситуации – новый контракт с ухудшенными финансовыми условиями, или поиск нового клуба. Первый этап переговоров может начаться на следующей неделе.

Но это не единственные футболисты, которые могут покинуть Барселону. Также большие шансы на уход у Коутиньо, Умтити, Фирпо, Пьянича, Брейтуэйта, Нето и ряда других исполнителей. В общем, Камп Ноу могут покинуть 10-12 футболистов, среди которых оказались "священные коровы" Пике и Бускетс. Интересно, что большинство фанатов Барсы поддерживают уход всей вышеупомянутой четверки.

Статус неприкосновенного имеет только Лионель Месси, у которого 30 июня истекает контракт с клубом. Лапорта настроен сохранить живую легенду "блаугранас" любой ценой. Это важная задача не только для спортивной составляющей, но и для маркетинговой и деловой сфер деятельности Барсы.

Кроме этого, под большим вопросом находится и будущее Рональда Кумана, ведь последние неудачи каталонцев, которые потеряли шансы на чемпионство, пошатнули доверие Лапорты к тренеру. Испанские СМИ утверждают, что президент Барсы – не из тех, кто будет церемониться. В частности, после его первого прихода на должность руководителя "сине-гранатовых" клуб за неполных 2 года попрощался с около 30-ю футболистами.

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