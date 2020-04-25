"Он перестал пить портвейн перед матчами", – раскрыт секрет топ-форварда АПЛ

Вратарь Лестера Каспер Шмейхель рассказал о странном ритуале нападающего сборной Англии Джейми Варди.

"Он перестал пить портвейн в ночь перед матчем, но это была его традиция. Для него это срабатывало.

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Он никогда не ходил в спортзал. На тренировках иногда он не мог попасть в дверь. Но во время матчей он просто переключается и выполняет свое дело", – цитирует Шмейхеля Goal.

Стоит отметить, после 19-ти туров АПЛ Варди возглавляет рейтинг бомбардиров турнира, забив 19 голов. У ближайшего преследователя форварда Лестера – 17 мячей (игрок Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг).

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