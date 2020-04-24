Лучший бомбардир АПЛ сажает картофель и собирает яйца в босоножках Gucci – суровые карантинные будни

У форварда Лестера Джейми Варди нет времени скучать на карантине, поскольку он занят весенне-полевыми работами.

Во время вынужденной паузы футболисты поддерживают форму, как могут. Кто-то занимается на беговой дорожке, кто-то – банальным фитнесом. Джейми Варди пошел дальше – он обнаружил в себе скрытые таланты и работает на участке возле собственного дома, взяв своеобразный пример из многих украинцев. Согласитесь, не слишком типичное увлечение для звезды АПЛ.

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33-летний нападающий ловко сажает клубнику и картофель, а также собирает яйца, которые нанесли куры. Интересно, что ранее хозяйство Варди насчитывало даже несколько альпак. Еще одно увлечение форварда – изготовление джина с собственноручно собранных ягод, сообщает The Sun.

Отдельного внимания заслуживает рабочая обувь англичанина – пара босоножек Gucci стоимостью 180 фунтов.

К слову, Варди является лучшим бомбардиром АПЛ 2019/20 – в его активе 19 голов.

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