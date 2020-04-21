"Ему понравятся эти фото": фанатка Ярмоленко обнажила все – она флиртовала с Роналду и звездой МЮ

Лаура Брагато в футбольном мире – известная модель. Итальянка больше всего болеет за Ювентус, приносила фарт Ярмоленко, а теперь обольщает Джесси Лингарда эротическими фотосессиями.

Дама, изучавшая право на юридическом факультете Милана, изобрела оригинальный способ поддерживать команды. "Люди уверяют, что мой зад приносит фарт. Поэтому перед матчами просят попозировать в футболке их любимой команды", – утверждает Лаура. Мол, ее ягодицы обладают пророческим даром и среди прочего помогли Ювентусу победить Тоттенхэм в плей-офф одного из предыдущих сезонов Лиги чемпионов, когда туринцы организовали неожиданный камбэк. Ранее Брагато приписывали неподтвержденный флирт с Криштиану Роналду, потом говорили, что она очень похожа на его невесту Джорджину. Сейчас она близко дружит с такими футболистами, как Патрик Кутроне и Джесси Лингард.

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Как зародилась ее история с обнажением ради фарта? "Все началось как шутка, когда я смотрела футбольный матч дома у друга. Честно говоря, не ожидала, что это будет настолько успешно, но я очень рада этому. Есть поговорка на итальянском языке гласящая о том, что в жизни иногда нужна "задница", иначе говоря, удача, чтобы преуспеть".

Первой была Рома, это сработало а потом понеслось – фанаты еженедельно просили ее повторить этот ритуал все с большим количеством команд. Летом 2019 года девушка даже посетила матч Вест Хэм – Норвич. После игры похвасталась тем, что приносит фарт. Не всегда ее "пророчества" сбываются, но что-то в этом есть. По крайней мере именно при ее поддержке Андрей Ярмоленко забил дебютный гол в АПЛ 2019/20, да еще и какой красивый! Лаура даже тегнула полузащитника сборной Украины и другого автора гола в своем Инстаграме.

В Италии она вела себя довольно неразборчиво. То наденет футболку Интера с Икарди на спине, то Ромы с Джеко, то Наполи с Мертенсом, то Ювентуса с Игуаином и Дибалой. Пыталась принести счастье и Неймару в составе ПСЖ. На днях снялась в фотосессии для Playboy и в очередной раз рассказала о близкой дружбе с Лингардом, с которым познакомилась во время ЧМ-2018.

Сейчас Брагато поддерживает отличный контакт с полузащитником Манчестер Юнайтед. Джесси Лингард ощутимо сдал в результативности и доставке голевых передач по сравнению с последними сезонами. Находить утешение 27-летний англичанин пытается с давней знакомой. Из-за пандемии COVID-19 оба сидят на карантине, и это способствует более тесной коммуникации на расстоянии с помощью различных гаджетов.

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В разговоре с Daily Star Лаура призналась, что футболист сам к ней пишет: "Джесси – действительно отличный парень, который твердо ступает по земле и обладает необычайным талантом. Он сказал, что, как и большинство других, старается не выходить из дома. Самое главное – это безопасность. Мы находимся на карантине в Италии уже месяц, поэтому надеюсь, что вскоре начнем возвращаться к нормальной жизни".

Модель снялась обнаженной для знаменитого журнала уже второй раз. Ранее в Мексике, теперь в Хорватии. Рецепт от Баргато, как пережить изоляцию, очень прост – отпустить стресс, заботиться о своей красоте, смотреть фильмы и готовить хорошую итальянскую еду. Девушка перебралась в Венецию в семейный дом, где также живут ее мать, 3 собаки и 7 кошек. Она не может дождаться момента, когда снова позволят путешествовать. Планирует посетить Испанию и Лондон, чтобы провести там все свое лето.

"Я еще не показывала ему эти фотографии, но уверена – Лингарду они придутся по душе, как и всем моим друзьям. Журнал Playboy – это икона и всегда ею будет. Ким Кардашьян-Вест это также сделала. Так почему бы и нет? Фанатам они очень нравятся. Они говорят, что эта съемка очень высокого класса и хорошего качества". Такое оно, "сексуальное лицо Кальчо", как еще называют Лауру.

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