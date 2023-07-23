"Ми помирилися з Беньяміном. Хамес Родрігес, з яким я зустрічалася, пішов з Олімпіакоса. Вербіч відкликав усі позови", – поділилась Альвіна Царенко в коментарі Fanday.

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Зазначимо, що Альвіна та Беньямін мають спільну дитину, але після розриву стосунків пара тривалий час влаштовували скандальні розборки. За цей час дівчина і встигла закрутити роман з екс-хавбеком Реала Хамесом Родрігесом.

Нагадаємо, Вербіч виступав за Динамо протягом 2018-2022 років. Другу частину минулого сезону провів у варшавській Легії, а влітку розірвав контракт з киянами і перебрався в Панатінаїкос.

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