"Він відкликав усі позови": українська модель помирилася з Вербічем після розриву з екс-зіркою Реала
Українка Альвіна Царенко зізналась, що їхні напружені відносини з екс-вінгером Динамо Беньяміном Вербічем почали налагоджуватись.
"Ми помирилися з Беньяміном. Хамес Родрігес, з яким я зустрічалася, пішов з Олімпіакоса. Вербіч відкликав усі позови", – поділилась Альвіна Царенко в коментарі Fanday.
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Зазначимо, що Альвіна та Беньямін мають спільну дитину, але після розриву стосунків пара тривалий час влаштовували скандальні розборки. За цей час дівчина і встигла закрутити роман з екс-хавбеком Реала Хамесом Родрігесом.
Нагадаємо, Вербіч виступав за Динамо протягом 2018-2022 років. Другу частину минулого сезону провів у варшавській Легії, а влітку розірвав контракт з киянами і перебрався в Панатінаїкос.
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