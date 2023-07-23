Гранды АПЛ провели свои матчи во время турне по США – Мудрик наконец-то забил за Челси. Смотрите видеообзоры поединков в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Челси – Брайтон – 4:3

Голы: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 72, Джексон, 77 – Уэлбек, 13, Жоау Педру, 79, (пен.), Ундав, 89

Удаление: ван Геке, 60 (Брайтон)

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 0:2 (серия пенальти – 3:5)

Голы: Бруну Фернандеш, 30, Санчо, 37

Челси в сумасшедшем матче перестрелял Брайтон. Счет открыл Уэлбек на 13 минуте, но Нкунку довольно быстро сравнял его. Мудрик появился во втором тайме, а на 65 минуте вместе с новичком Челси Николя Джексоном создал свой первый гол за лондонцев. Украинец получил мяч на левом фланге, начал смещаться в центр, обыгрался в стенку с Джексоном и пробил в ближний угол с линии штрафной.

Галлахер увеличил преимущество Челси, а Николя Джексон сделал счет разгромным, реализовав выход один на один. Брайтон, играя в меньшинстве, умудрился ответить – новичок "чаек" Жоау Педру сначала реализовал пенальти, а затем еще и ассистировал Ундаву.

Манчестер Юнайтед дважды за один поединок обыграл Арсенал. "Красные дьяволы" повели в счете на 30 минуте – Бруну Фернандеш ударом из-за пределов штрафной, застал врасплох Ремсдейла. А уже через 7 минут Санчо удвоил преимущество, установив окончательный счет.

Из-за странного формата поединков команды устроили послематчевую серию пенальти, несмотря на победу МЮ. И здесь манкунианцы оказались сильнее – 3:5 в пользу Манчестер Юнайтед.

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