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Кобин сравнил результаты Луческу и Фонсеки в Шахтере – румын имел лучшие условия

09:45 32 Читати українською
Кобин сравнил результаты Луческу и Фонсеки в Шахтере – румын имел лучшие условия
Василий Кобин / Сайт Шахтера

Бывший защитник Шахтера Василий Кобин вспомнил опыт сотрудничества с Паулу Фонсекой и Мирчей Луческу.

"Я с Фонсекой поработал полтора года. Он мне очень понравился, очень сильный тактик. Он совершил много перестроек в Шахтере.

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Если сейчас анализировать, то в команде Луческу игроки были индивидуально сильнее, чем те, что были у Фонсеки. Но Паулу тоже держал планку и достиг хороших результатов. О Каштру не могу говорить как о человеке. Но команда стала моложе, нужно дать год-два, чтобы оценивать. Очень многое зависит от самих игроков и их адаптации", – сказал Кобин в интервью FootballHub.

Напомним, украинский защитник принадлежал Шахтеру с 2009 по 2017 годы. За это время он шесть раз становился чемпионом Украины и дважды завоевывал Кубок.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Василий Кобин Василий Кобин Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу
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