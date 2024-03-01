"Легионеры запорожского Металлурга чудили? Не без этого. Если брать Жуниора – настоящий профессионал своего дела. Почему им не заинтересовались Шахтер или Динамо – не знаю. Настолько технически одаренных футболистов я не встречал в своей жизни.

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Полная противоположность – Джефферсон. Очень смешной чувак. Он играл в дубле Интернасьонала, но имел проблемы с законом. Долго сидел из-за наркотиков. Вышел из тюрьмы, приехал в Украину на просмотр. Подписал контракт, первая зарплата – 10 тысяч долларов. Никто его не мог найти. И понеслось. Президент клуба был в ярости. Требовал, чтобы я нашел его немедленно.

У меня не было машины на тот момент. Проехал все Запорожье на такси. Нашелся он в отеле Интурист. Пьяный, бутылка шампанского, несколько девушек. Прошло время, контракт разорвали. Через некоторое время узнаю, что он снова попал в тюрьму Сан-Паулу", – поделился Жилмар в интервью Украинскому футболу.

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