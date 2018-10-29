"Он не способен делать базовые вещи", – культовый хавбек Ливерпуля Сунесс раскритиковал звездного Погба

Легендарный полузащитник и бывший тренер английского Ливерпуля Грэм Сунесс подверг сокрушительной критике французского хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Грэм Сунесс "уничтожил" Поля Погба из-за его неспособности выполнить основные футбольные задачи, и настаивает на том, что Манчестер Юнайтед стоит перестать доверять звездному полузащитнику.

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Погба помог Франции завоевать Кубок мира, но он в очередной раз нестабильно провел старт сезона в Юнайтед на фоне слухов о конфликте с тренером Жозе Моуринью.

25-летний хавбек провинился в первом пропущенном мяче зрелищного поединка против Челси (2:2) в прошлую субботу на Стэмфорд Бридж – Погба не уследил за Антонио Рюдигером, который головой поразил ворота Давида Де Хеа.

Экс-игрок и тренер Ливерпуля Сунесс, известный частой критикой действий Погба в прошлом, снова обрушился на французского сборника накануне противостояния Юнайтед с Ювентусом в Лиге чемпионов во вторник.

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"Я считаю, что их терпение к нему уже лопнуло, поскольку вы как тренер не можете постоянно говорить "ты должен делать это". Как сказал бы Джо Фэган (наставник Ливерпуля в 1983-1985 гг. – Футбол 24), великий Джо Фэган: "Мы скажем тебе раз, мы скажем тебе дважды, и если ты этого не сделаешь, то надолго здесь не задержишься" – жестко, но правильно.

Этот парень благословен невероятным атлетизмом, ростом 195 см, я уверен, что он может прыгнуть как олень и бежать со скоростью ветра. Это было бы естественно для него.

Вам не нужно иметь 195 см роста, чтобы помешать кому-то нанести акцентированный удар головой по воротам. Кто-то моих размеров смог бы не дать Рюдигеру пробить, если бы действительно этого захотел.

Он обладает потрясающей техникой, невероятно атлетичечен, но, по-моему, он не способен делать элементарные вещи. Но занимает место на поле.

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Меня считают самым большим его критиком, но его тренер тоже недоволен им. Я был менеджером и спрашиваю себя, как и Жозе говорит, "каким игроком может быть этот парень, если просто будет слушать и учиться".

Даже в 25 в этой игре никогда не стоит прекращать учиться. Если этот парень думает, что в 25 он – настоящий дуб, то он не станет лучшим.

Он обязан ежедневно слушать своего тренера, старших игроков и стремиться к совершенствованию. Может я не прав, но все еще считаю, что этот парень может быть топом, топ-игроком", – откровенно рассказал Сунесс в эфире Sky Sports.

Отметим, что ответить критикам Поль Погба может уже сегодня, 23 октября, в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ Манчестер Юнайтед – Ювентус на Олд Траффорд. Начало поединка в 22:00.

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