"Він не здатен робити базові речі", – культовий хавбек Ліверпуля Сунесс розкритикував зіркового Погба

Легендарний півзахисник і колишній тренер англійського Ліверпуля Грем Сунесс піддав нищівній критиці французького хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Грем Сунесс "знищив" Поля Погба через його нездатність виконати основні футбольні завдання, й наполягає на тому, що Манчестер Юнайтед варто перестати довіряти зірковому півзахиснику.

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Погба допоміг Франції здобути Кубок світу, але він вкотре нестабільно провів старт сезону в Юнайтед на фоні чуток про конфлікт із тренером Жозе Моурінью.

25-річний хавбек завинив у першому пропущеному м'ячі у видовищному поєдинку з Челсі (2:2) минулої суботи на Стемфорд Брідж – Погба не встежив за Антоніо Рюдігером, який головою вразив ворота Давіда Де Хеа.

Екс-гравець і тренер Ліверпуля Сунесс, відомий частою критикою дій Погба в минулому, знову напосівся на французького збірника напередодні протистояння Юнайтед із Ювентусом у Лізі чемпіонів у вівторок.

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"Я вважаю, що їхній терпець до нього вже увірвався, оскільки ви як тренер не можете постійно говорити "ти повинен робити це". Як сказав би Джо Феган (керманич Ліверпуля в 1983-1985 рр. – Футбол 24), великий Джо Феган: "Ми скажемо тобі раз, ми скажемо тобі двічі, і якщо ти цього не зробиш, то надовго тут не затримаєшся" – жорстко, але правильно.

Цей хлопець благословенний неймовірним атлетизмом, зростом 195 см, я впевнений, що він може стрибнути наче олень і бігти зі швидкістю вітра. Це було б природно для нього.

Вам не потрібно мати 195 см зросту, щоб завадити комусь завдати акцентованого удару головою по воротах. Хтось моїх розмірів зміг би не дати Рюдігеру пробити, якщо б дійсно цього захотів.

Він володіє приголомшливою технікою, є неймовірно атлетичним, але, як на мене, він не здатен робити елементарні речі. Але займає місце на полі.

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Мене вважають його найбільшим критиком, але його тренер теж незадоволений ним. Я був менеджером і запитую себе, як і Жозе каже, "яким гравцем може бути цей хлопець, якщо просто буде слухати та вчитись".

Навіть у 25 у цій грі ніколи не варто припиняти вчитись. Якщо цей хлопець думає, що в 25 він – справжній дуб, то він не стане найкращим.

Він зобов'язаний щодня слухати свого тренера, старших гравців і прагнути вдосконалення. Може я неправий, але все ще вважаю, що цей хлопець може бути топом, топ-гравцем", – відверто розповів Сунесс в ефірі Sky Sports.

Відзначимо, що відповісти критикам Поль Погба може вже сьогодні, 23 жовтня, в матчі 3-го туру групового етапу ЛЧ Манчестер Юнайтед – Ювентус на Олд Траффорд. Початок поєдинку о 22:00.

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