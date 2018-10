Ужас Ярмоленко и Месси, мадридская руина, фантастическая Боруссия и скандальный Моуринью: главные итоги евроуикенда

"Футбол 24" рассказывает о наиболее знаковых событиях европейского футбольного уикенда.

Ужас Ярмоленко и Месси

Андрей Ярмоленко и Лео Месси – главные жертвы евроуикенда и настоящие братья по несчастью. Оба упали на ровном месте, оба получили жуткие травмы, оба выбыли на длительный срок. Сначала беда постигла украинского вингера, который вынужден был покинуть поле уже в первом тайме матча против Тоттенхэма. Ярмоленко долго не мог "нащупать" своей игры, а после первой же более-менее серьезной комбинации с партнермы был подкошен какой-то невидимой силой. Пытаясь пробить по воротам Льориса, лидер сборной Украины неудачно наступил на газон и подвернул ногу.

Вест Хэм – Тоттенхэм: травма Ярмоленко, шокировавшая Арнаутовича, или Чемпион мира спасает лучший старт в истории

Всю серьезность повреждения Андрея сразу выдали его мимика и жесты – он в отчаянии корчился от боли и едва не прослезился. Фанаты Вест Хэма почти в тишине наблюдали за мучениями Ярмоленко, а затем провели его громкими аплодисментами. Уже после матча британские СМИ подтвердили худшие опасения – украинец, скорее всего, порвал ахилл. Пока осталось получить лишь официальное подтверждение диагноза, который может оставить экс-капитана Динамо без футбола до конца сезона.

В отличие от Ярмоленко Лео Месси перед тем, как сломать руку, успел принести Барселоне важную победу над Севильей. Аргентинец за каких-то 13 минут уничтожил "рохибланкос", которые подходили к центральному матча 9 тура Примеры в статусе лидера. Сначала Лео ассистировал Коутиньо, а затем удвоил преимущество "блаугранас" фирмовив обводным ударом с линии штрафной. Месси играл с большим желанием, но был вынужден покинуть поле из-за абсурдного падения. В борьбе с "Мудо" Васкесом лидер Барсы сломал руку и пропустит минимум три недели.

Месси, в частности, не поможет Барселоне в Эль Классико и двух суперважных матчах каталонского гранда против Интера. Пока аргентинец приходить в себя от повреждения, Эрнесто Вальверде будет сдавать экзамен на "мессизависимость". Существует ли на Камп Ноу жизни после Лео? Ответ получим уже совсем скоро...

Мадридская руина

Пока фанаты Барселоны оплакивают травму Месси, поклонники Реала страдают от игры своей команды под руководством Лопетеги. На этот раз действующего обладателя трофея Лиги чемпионов пристыдил скромный Леванте. Команда Пако Лопеса разобралась с мадридцами за стартовые 13 минут, забив два гола. "Сливочные" имели практически весь матч, чтобы создать камбэк, но ограничились лишь одним точным ударом в исполнении Марсело. Таким образом Реал продлил свою печальную серию в Примере до четырех поединков без побед. 14 очков после 9-ти туров и 7-е (!) место в турнирной тблици – чего-то похожего на этом отрезке турнирной дистанции с Мадридом не случалось 17 лет.

Почему Реал не увольняет Лопетеги, хотя переживает одну из мрачнейших серий в истории – Перес нашел неожиданный вариант

Marca пишет, что королевский клуб лежит в руинах и уже называет потенциальных преемников Лопетеги. Решение Флорентино Переса по баскскому специалисту вроде бы с особым волнением ожидают два экс-игроки Реала – Сантьяго Солари и Гути. Первый сейчас тренирует дубль "сливочных", а второй работает помощником главного тренера Бешикташа.

Пока Флорентино размышляет над будущим Лопетеги, в турнирной таблице Ла Лиги Реал уже опережают такие команды, как Вальядолид и Эспаньол. Всего за месяц Мадрид прошел путь от победителя Лиги чемпионов у середняку чемпионата Испании.

Скандальное возвращение Моуринью на Стэмфорд Бридж

Наставник Манчестер Юнатед стал главным хедлайнером 9 тура АПЛ. Моуринью был очень близок к победе над своей бывшей командой (2:2), но запомнился, прежде всего, инцидентом с помощником Маурицио Сарри. "Особенный" повелся на провокацию 36-летнего итальянца, которого был готов разорвать прямо на Стэмфорд Бридж. А уже после матча португальский специалист демонстративно показывал три пальца фанатам Челси. Мол, не забывайте, что именно я трижды делал вас чемпионами.

Челси – Манчестер Юнайтед: перевоплощение "красных дьяволов" и непобедимый "Саррибол"

It all kicked off on the touchline after Ross Barkley's late equalizer. Rebecca Lowe, Kyle Martino and Robbie Mustoe take us through the incident and get Jose Mourinho's and Maurizio Sarri's reactions. pic.twitter.com/MSWPW5tF9y