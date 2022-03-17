Барселона оформила камбек в ответном матче 1/8 Лиги Европы с Галатасараем. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

В первом матче команды обменивались моментами, но разошлись безголевой ничьей. Сегодня же турки забили усилиями Маркао уже на экваторе тайма. Но испанцы не планировали сдаваться.

Лига Европы: Барселона оформила камбек против заведенного Галатасарая, ничья Браги и Монако, поражение и проход Рейнджерс