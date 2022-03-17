Галатасарай – Барселона – 1:2 – видео голов и обзор матча
17 марта 23:00 - Читати українською
Барселона оформила камбек в ответном матче 1/8 Лиги Европы с Галатасараем. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Педри 37’
37’ Педри
В первом матче команды обменивались моментами, но разошлись безголевой ничьей. Сегодня же турки забили усилиями Маркао уже на экваторе тайма. Но испанцы не планировали сдаваться.
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Педри легко разобрался в штрафной и сравнял счет, а Обамеянг после перерыва пробил кипера визави. Победа позволила Барселоне пройти в четвертьфинал Лиги Европы, соперник станет известен завтра, 18 марта.
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