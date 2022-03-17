Лига Европы-2021/22, 1/8 финала

Монако – Брага – 1:1 (первый матч 0:2)

Голы: Дисаси, 90+1 – Руис, 20

Црвена Звезда – Рейнджерс – 2:1 (первый матч 0:3)

Голы: Иваныч, 10, Бен, 90+3 – Кент, 56

Галатасарай – Барселона – 1:2 (первый матч 0:0)

Голы: Маркао, 28 – Педри, 37, Обамеянг, 50

Брага дома обыграла Монако со счетом 2:0, что дало ей большое преимущество в ответном матче на выезде. Португальцы взяли игру под свой контроль и уже на 20-й минуте вышли вперед. Руис пробил издалека не слишком мощно, но голкипер монегасков Нюбель выбрал неправильную позицию и пропустил. В конце Монако забило, но Брага все же оставила соперника за бортом еврокубков.

Результат первого поединка между Рейнджерс и Црвеной Звездой (3:0) де-факто превращал ответный матч в формальность. Но сербы не спешили складывать оружие и наоборот быстро отрыли счет во встрече усилиями Иваныча. После перерыва шотландцы сравняли ситуацию на табло ударом Кента, но Црвена Звезда забила победный гол, хоть и прекратила свой еврокубковый путь.

Главное противостояние дня было в Стамбуле. Соревновались Галатасарай и Барселона, первый поединок которых завершился безголевой мировой с ливнем моментов. Началось противостояние с традиционной фотосессии с призывом к миру в нашей свободолюбивой Украине.

А потом был отличный футбол. Турки попытались контролировать мяч, это в итоге переросло в гол. Маркао отлично сыграл на опережение в штрафной после подачи Чичалдау с углового и пробил четко в угол. Во время празднования гола капитан Галатасарая даже сломал угловой флажок, за что еще получил желтую.

Барса сразу перехватила инициативу. Одна из затяжных атак еще в первом тайме завершилась "прогулкой" Педри по штрафному сопернику и мощным ударом по воротам. Старт второй 45-минутки, как и завершение первой, был за каталонцами. На 50 минуте голкипер Игнасио Пенья, арендованный у Барселоны, парировал два удара подряд в течение нескольких секунд, но против выстрела Обамеянга уже был бессилен.

Стамбульцы были заведены. Это чувствовали и трибуны, которые в один момент начали бросать бутылки в игроков "блаугранас". Небольшая толчея произошла и на поле, после чего Барса все же на классе довела матч до победы.