На днях Егор Ярмолюк в составе молодежной сборной Украины обыграл Англию в отборе чемпионата Европы-2025. Полузащитник Брентфорда до сих пор не сыграл ни одного матча в АПЛ, однако главный тренер команды уверен, что это скоро случится.

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"Дебют Ярмолюка в Премьер-лиге? Он близок. Он был полностью готов, когда команда начала предсезонную подготовку, но Ярмолюк все еще набирал обороты в плане ритма и принятия решений. Сейчас я вижу от него больше положительных действий, и он привлек мое внимание.

"Ярмолюк – восьмой номер. Он умеет прессинговать и имеет технику паса. Он мне нравится. В нескольких матчах я думал о том, чтобы выпустить его на замену, но по каким-то причинам этого не произошло", – цитирует Томаса Франка The Athletic.

Напомним, Егор Ярмолюк перешел в Брентфорд из СК Днепр-1 летом 2022-го. За первую команду 19-летний украинец сыграл только 2 матча. В сезоне 2023/24 полузащитник регулярно попадает в заявку на поединки АПЛ, но на поле еще не выходил.

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