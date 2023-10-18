Днями Єгор Ярмолюк у складі молодіжної збірної України обіграв Англію у відборі на чемпіонат Європи-2025. Півзахисник Брентфорда досі не зіграв жодного матчу в АПЛ, однак головний тренер команди впевнений, що це невдовзі станеться.

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"Дебют Ярмолюка в Прем'єр-лізі? Він близький. Він був повністю готовий, коли команда почала передсезонну підготовку, але Ярмолюк все ще набирав обертів у плані ритму і ухвалення рішень. Зараз я бачу від нього більше позитивних дій, і він привернув мою увагу.

"Ярмолюк – восьмий номер. Він вміє пресингувати і має техніку пасу. Він мені подобається. У кількох матчах я думав про те, щоб випустити його на заміну, але з якихось причин цього не сталося", – цитує Томаса Франка The Athletic.

Нагадаємо, Єгор Ярмолюк перейшов у Брентфорд зі СК Дніпро-1 влітку 2022-го. За першу команду 19-річний українець зіграв тільки 2 матчі. У сезоні 2023/24 півзахисник регулярно потрапляє у заявку на поєдинки АПЛ, але на поле ще не виходив.

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