Аллегри заручился поддержкой в Ювентусе: группа игроков требует возвращения бывшего тренера, – СМИ

На тренерском мостике Ювентуса может произойти переворот.

Ряд игроков туринского клуба не в восторге от нынешнего наставника команды Маурицио Сарри, и хотят видеть главным тренером клуба Массимилиано Аллегри, сообщает La Repubblica.

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По информации издания, также Сарри потерял доверие президента "Старой Синьоры" Андреа Аньелли. Напомним, Массимилиано Аллегри покинул Юве летом, после 5-ти лет работы в клубе.

После 23-х туров Серии А туринцы находятся на второй строчке, уступая Интеру по дополнительным показателям. В плей-офф Лиги чемпионов Ювентус встретится с Лионом.

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