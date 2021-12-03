"У нас дуже добрі стосунки з Дембеле, він хоче лишитися. Ми також цього хочемо, тому що він – великий гравець. Це ситуації, які вимагають переговорів із представниками, які хочуть найкращого для гравця. Я з ентузіазмом ставлюся до Дембеле. Він кращий за Мбаппе.

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Трансфер Феррана Торреса? Він один із гравців, на яких спортивна дирекція прицілюється, але є й багато інших. Ви повинні почекати та подивитися, як все піде", – цитує Лапорту Marca.

Додамо, що чинний контракт Дембеле з Барселоною розрахований до літа 2022-го. За француза свого часу заплатили 135 млн євро Борусії Д, а зараз портал Transfermarkt оцінює нападника у 50 млн. У нинішньому сезоні Ла Ліги через травми Усман зіграв лише один матч.

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